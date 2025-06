La Juventus ancora su Tomori: la posizione del Milan

Quella di Fikayo Tomori, centrale di difesa inglese del Milan, è una situazione in continuo divenire: se nella seconda metà di dicembre il classe 1997 ex Chelsea sembrava con un piede e mezzo fuori da Milanello, in conseguenza di un impiego quasi nullo da parte del vecchio tecnico Fonseca, tutto è cambiato con l'arrivo di Sergio Conceiçao sulla panchina rossonera.

Come prima cosa, il nuovo allenatore ha bloccato i discorsi con la Juventus al fine di valutare bene Tomori prima di dare il via libera ad un'eventuale cessione; poi, una volta vinta la Supercoppa Italiana battendo prima proprio la Juve e poi l'Inter nel derby in finale, si è detto soddisfatto del difensore, schierato in coppia con Thiaw. In questo momento, Tomori non è in vendita.

Come stanno, però, le cose da parte della Juventus? E come possono cambiare per quanto riguarda il Milan? I bianconeri, che hanno appena preso Alberto Costa dal Vitoria SC e Kolo Muani dal Psg, sono ancora in cerca di un rinforzo nella zona centrale della difesa. Tomori rimane tra i preferiti di Thiago Motta, ma adesso parlare col Milan è senza dubbio più difficile rispetto a un mese fa. Tuttavia, questo non significa che il difensore sia incedibile.

Come la maggior parte dei giocatori esistenti, anche Tomori ha un prezzo e può essere ceduto a due condizioni: la prima, che porti un incasso giudicato congruo al suo valore (il prezzo fatto dal Milan qualche settimana fa si aggira intorno ai 25 milioni di euro, adesso sarebbero 35 milioni a far vacillare i rossoneri); la seconda, che arrivi immediatamente un sostituto ritenuto all'altezza. L'infortunio di Thiaw non è gravissimo, comporta uno stop di qualche settimana, ma a maggior ragione se Tomori partisse servirebbe in tempi ristrettissimi un altro difensore pronto all'uso e all'altezza. Nel caso, Mosquera del Valencia sarebbe un nome spendibile. Stando così le cose, l'affare risulta molto complicato, anche se, effettivamente, non del tutto impossibile. La prossima mossa spetta alla Juventus.