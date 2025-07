La Juventus con Koopmeiners gioca in 10: Motta lo difende, ma pensa di escluderlo, con McKennie al suo posto

Alla vigilia del match di andata dei playoff di Champions League contro il Psv Eindhoven, in casa Juventus il nome al centro dell'attenzione è quello di Teun Koopmeiners. In crisi prolungata e protagonista in negativo nel match vinto dai bianconeri venerdì a Como (suo l'errore che dà il la al momentaneo pareggio lariano), oggi l'olandese è stato difeso da Thiago Motta.

LA DIFESA -Il sostegno di Motta è arrivato prima in conferenza: "Niente di negativo su di lui. Avete scritto o parlato, ma è normale farlo, io l'ho sempre visto bene. Sono molto contento dal primo giorno. Si allena sempre bene, sempre al massimo. Ha giocato in diversi ruoli, grandi prestazioni e sta crescendo. Sono molto soddisfatto e sono convinto che possiamo dare tutti di più, ma sono soddisfatto del lavoro di Koop fino ad oggi".

E poi ai microfoni di Sky: "Sta bene, si allena sempre bene. Ha grande disponibilità, vuole giocare. Ci sarà? Lo vedrete domani. In quell'azione poteva fare diversamente ma tutta la squadra. A Como non abbiamo fatto una buona prestazione, la vittoria è stata meritata per gli episodi. Koop non ha fatto una buona partita e lo sa, sa che deve migliorare ma anche io lo devo fare, tutti. La sfida è quella di fare meglio ogni giorno, Koop farà il suo massimo in ogni caso domani".

TURNOVER A FIN DI BENE? -La difesa di Koopmeiners da parte di Motta è prolungata e a oltranza. E, va detto, è stata a lungo anche giustificata: dal valore assoluto del centrocampista e dall'investimento fatto dalla Juventus per portarlo a Torino (60 milioni). Ma a tutto c'è un limite e ora, a fronte di un numero ormai elevato di prestazioni negative da parte dell'ex Atalanta, è legittimo chiedersi se a Motta non convenga far sedere Koop in panchina almeno in un'occasione. Per il bene dello stesso Koopmeiners, oltre che della Juventus. Il match con il Psv potrebbe rappresentare una buona occasione per far rifiatare Koopmeiners, magari a vantaggio di un impiego a centrocampo di Weston McKennie, che andò in gol nel 3-1 contro gli olandesi che aprì la League Phase per la Juventus.

VERSO IL PSV - Le indicazioni che arrivano dalla rifinitura sembrano andare proprio in questa direzione, vale a dire verso una panchina per Koopmeiners, con McKennie trequartista. Se invece il classe 1998 dovesse giocare ancora, e per di più sulla trequarti, nonostante abbia fatto vedere durante la sua carriera e anche di recente di rendere di più se schierato come mezzala o davanti alla difesa, vorrebbe dire che Motta resterebbe ancora fermo sulla sua linea: Koop comunque aiuta la squadra, ed è utile continuare a farlo giocare.

Il dubbio, forte, resisterà fino al fischio d'inizio: in alcuni momenti, con questo Koopmeiners, sembra che la Juventus giochi in 10; farlo rifiatare potrebbe solo fargli del bene. Fino al fischio d'inizio sarebbe questo il pensiero: da quel momento in poi, se venisse schierato dall'inizio, toccherebbe a Koopmeiners il compito di dare ragione alla scelta di Motta. Se invece l'olandese, come sembra, restasse ai box, sarebbe interessante poi vedere con quale spirito giocherebbe, se impiegato, domenica sera contro l'Inter.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui