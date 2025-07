La Juventus Next Gen vola ai playoff di Serie C: la rimonta di Brambilla nel segno di Adzic e Pietrelli

, che merita attenzione insieme a quello dell'aritmetica conquista della promozione da parte dell'Avellino.(pur se fosse raggiunto a quota 44 punti dal Trapani, è avanti negli scontri diretti),e sempre in zona retrocessione e le sofferenze durante la gestione tecnica di Paolo Montero e chiusa in maniera quasi trionfale grazie anche al ritorno in panchina di Massimiliano Brambilla.

L'AVELLINO TORNA IN SERIE B: L'IMPRESA DI BIANCOLINO

Una doppietta di Simone Guerra e Cudrig sono gli episodi decisivi della serata di Biella che consente ai bianconeri di consolidare il nono posto, con una lunghezza di vantaggio sul Giugliano decimo, e di tenere aperta una piccolissima speranza di agganciare l'ottavo posto del Picerno. In virtù del doppio pareggio per 1-1 nei confronti diretti, ad oggi la differenza reti dei lucani (+8) è decisamente migliore dell'esatto 0 della Juventus Next Gen. Sabato 26 aprile si conclude la stagione regolare, coi ragazzi di Brambilla impegnati sul campo di un disperato Messina (a forte rischio fallimento indipendentemente dalla classifica finale) e il Picerno di scena contro il Foggia al “Curcio”. In ogni caso, per i bianconeri la post-season inizierà dal primo turno, in attesa di conoscere l'avversario (una tra Benevento, Potenza e Catania).

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione . Segui la SERIE C in diretta su NOWGUARDA SU NOW

Dalla stagione di esordio in Serie C, 2018/2019, la formazione Under 23 della Juventus ha raggiunto i playoff in 5 occasioni su 6 (l'unico campionato sotto le aspettative è stato il 2022/2023, chiuso in 13esima posizione), spingendosi ben tre volte fino al secondo turno dei playoff nazionali e disputando pure due volte la finale di Coppa Italia, col successo del 2019/2020 e la sconfitta col Vicenza nel 2022/2023. Se Simone Guerra è stato anche quest'anno uno dei punti di riferimento in termini di esperienza e leadership dello spogliatoio, tra i gioiellini bianconeri che si sono affermati c'è ovviamente il montenegrino classe 2006 Vasilje Adzic, decisivo nella seconda parte di stagione ed autore di 4 reti, il 2003 Alessandro Pietrelli – 3 reti ed un riscatto dalla Feralpisalò conquistato sul campo – e l'ex romanista Felix Afena-Gyan, che di goal ne ha marcati 6 e che nei playoff sarà uno degli elementi in più.

Al termine del penultimo turno del girone C, oltre ad Avellino e Juventus Next Gen, sono già certe di prendere parte ai playoff Audace Cerignola (sicuramente da seconda classificata), Monopoli, Crotone, Catania, Benevento, Potenza e Picerno, mentre il Giugliano dovrà difendere negli ultimi 90 minuti il piazzamento dall'assalto del Trapani.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui