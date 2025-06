La Juventus ospite di Donald Trump, che parla della guerra all'Iran coi bianconeri schierati dietro di lui

La Juventus nello Studio Ovale alla Casa Bianca. Sono già diventate virali le immagini della squadra bianconera - attesa nella notte tra il 18 e il 19 giugno dall'esordio al Mondiale per Club a Washington contro l'Al-Ain - ospite del presidente statunitense Donald Trump, impegnato nel suo quartier generale a rispondere a domande delicate in merito alla guerra in Iran con i bianconeri schierati dietro di lui.

Presenti insieme ad alcuni giocatori e al tecnico Igor Tudor anche il numero uno della FIFA Gianni, l'ad di Exor Johne i vertici del club bianconero, da Maurizioa Giorgiofino all'ultimo arrivato Damien, direttore generale, che ha raggiunto la squadra in un secondo momento dopo qualche giorno in più a Torino.

Trump ha esordito presentando John Elkann: "Penso che lo conoscete tutti, è un uomo che ha fatto un lavoro incredibile nell'industria automobilistica". Poi si è voluto informare presso Infantino sulla partita tra Juventus e Al-Ain: "Lo stadio è sold out, vero?".

A seguire la stretta di mano con i suoi connazionali Weston McKennie e Timothy Weah, dopodiché Trump è tornato a chiedere notizie sul match in programma nella notte italiana: "Contro chi giocate? Ah, spendono un sacco di soldi, vero?". Pronta la risposta di Elkann: "Sì, qui ci sono le migliori squadre del mondo".

Virale anche il siparietto in cui Trump, rivolgendosi anche ai dirigenti bianconeri, ha chiesto se anche le donne transgender possano unirsi alla squadra. "La gente arriva, ma deve farlo legalmente", ha proseguito Trump, tra una domanda e l'altra della stampa sul conflitto in corso tra Iran e Israele. "Come alcuni di questi ragazzi dietro di me. Devono venire legalmente. Se vengono legalmente, li vogliamo. Devono dire di amare l'America, di amare il nostro Paese. E se non possono dirlo, non li vogliamo".