La Juventus ricorda Vialli nel giorno del compleanno: il messaggio

Oggi Gianluca Vialli avrebbe compiuto 61 anni, il ricordo commosso della Juventus

Il 9 luglio non è un giorno qualunque per il calcio italiano. La data odierna è quella in cui, nel 2006, la Nazionale guidata da Marcello Lippi si laureava campione dle Mondo nel 2006. E il 9 luglio sarebbe stato anche il compleanno di Gianluca Vialli, leggenda della Nazionale, della Cremonese, della Sampdoria, della Juventus e del Chelsea. Vialli, scomparso nel gennaio 2023, avrebbe compiuto quest'oggi 61 anni.

Vialli ha fatto la storia del club bianconero, vestendo anche la fascia da capitano e alzando la Champions League nel 1996. L'ex capitano della Juve è rimasto nei cuori dei tifosi bianconeri ma non solo, di tutta l'Italia. Per omaggiare Gianluca, la Juventus farà anche un'iniziativa con una maglia celebrativa in suo onore. Il club intanto lo ha ricordato sui social così, pubblicando la foto di Vialli che alza la Coppa dei Campioni.

Sempre sui social, la Juventus ha poi pubblicato un video con alcune immagini di Vialli, i suoi goal e i momenti più iconici in bianconero. "Le persone non dimenticheranno mai e poi mai come le hai fatte sentire, Gianluca. Nel giorno del tuo compleanno, ti ricordiamo con gratitudine, orgoglio e infinito affetto".