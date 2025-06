La Juventus ringrazi il Manchester City: con i top club c'è un abisso. Tudor l'ha capito, Comolli anche?

La Juventus dovrebbe ringraziare il Manchester City, che in 90 minuti ha spazzato via le illusioni (per chi ne avesse avute) e la ventata di ottimismo derivanti dagli eventi del mese precedente. Andando in ordine: la qualificazione alla prossima Champions League, la fine della disastrosa esperienza di Cristiano Giuntoli, l'arrivo del nuovo DG Damien Comolli, la conferma di Igor Tudor con prolungamento del contratto fino al 2027, il convincente avvio del Mondiale per club, contro avversari deboli, sì, ma battuti in modo convincente, l'esplosione, si spera definitiva, di Kenan Yildiz.

NESSUNA SCUSA - Ecco, questi elementi avevano condotto la Juventus e i suoi tifosi ad affrontare con il sorriso sulle labbra il City, pensando di avere acquisito qualche sicurezza in più rispetto ai momenti più difficili della stagione 2024-25. Ecco, il frontale con la squadra di Pep Guardiola ha riportato tutti alla dura realtà dei fatti. E non ci sono scuse che tengano: non il caldo (c'era anche per i Citizens), non il turnover di Tudor (lo ha fatto anche Guardiola), non il fatto che entrambe le squadre fossero già qualificate (contava arrivare primi per evitare il Real Madrid agli ottavi, l'obiettivo per entrambe doveva essere questo).

L'ABISSO - Il 5-2 incassato dalla Juventus contro il Manchester City certifica l'abisso che in questo momento separa i bianconeri dall'élite del calcio internazionale, europeo e anche italiano, considerato che l'Inter è fresca finalista di Champions e il Napoli vincitore dello Scudetto è la squadra che in questo momento si sta rinforzando di più sul mercato, oltre ad avere un allenatore, Antonio Conte, capace di dire no alla stessa Juventus, squadra del suo cuore.

COSA NON VA - La Juventus quindi ringrazi il Manchester City, perché le ha fatto vedere da che punto inizia la risalita e quanto lavoro ci sia da fare. E quante mosse ancora debba fare il club: il direttore sportivo (si è mai visto un top club arrivare a inizio mercato senza il ds?), i tanti casi spinosi sui rinnovi dei contratti e dei prestiti (Vlahovic, Kolo Muani, Conceicao), i dubbi che persistono, e persino si aggravano, sulle grandi delusioni del 2024-25 (Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez), una difesa che fa acqua, un attacco con una sola certezza (Yildiz, la nota più lieta, finora, della spedizione negli USA).

AL LAVORO! - Più in generale, la sconfitta di Orlando contro il City mostra in modo imbarazzante la differenza di qualità che esiste fra la rosa della Juventus e quella del club inglese, e di conseguenza dei club più forti d'Europa, un gap che a fine gara Tudor ha riconosciuto con la massima onestà e schiettezza: "Hanno giocatori molto più forti dei nostri. Poi si possono anche battere, ma ci vogliono tante condizioni messe insieme, che oggi non ci sono state".

Non sempre si può estrarre il jolly dal mazzo (come era successo a questa stessa Juve, allora guidata da Thiago Motta, in Champions contro il City), o come magari potrebbe capitare addirittura con il Real Madrid: per provare a battere con continuità le big d'Europa e d'Italia serve altro, tanto altro. Di strada ce n'è tantissima da fare, per Comolli è arrivato il momento di agire senza indugiare oltre.

