La Juventus riscatta Kalulu: quanto costerà strapparlo al Milan

Ci sono volute poche settimane per far sì che Pierre Kalulu diventasse un pilastro della nuova Juventus di Thiago Motta. Arrivato in estate, in sordina dal Milan, il francese è ormai un imprescindibile nel presente e lo sarà nel futuro quando diventerà ufficialmente un giocatore bianconero. L’operazione è ormai chiara a tutti e, come racconta ilbianconero.com, si è sviluppata in più fasi.

LE CIFRE - In estate si è mosso dal Milan per 3,3 milioni di euro, pagabili in due esercizi ma il trasferimento diventerà definitivo solo quando i bianconeri eserciteranno il diritto di riscatto, fissato a 14 milioni di euro, dilazionabili in tre esercizi, una mera formalità che sarà espletate nelle prossime settimane. Il comunicato ufficiale della Juventus, rilasciato quando l’ex campione d’Italia cambiò maglia, parla anche di alcuni bonus che potrebbero aggiungere al costo complessivo dell’operazione altri 3 milioni di euro, qualora il giocatore raggiungesse determinati obiettivi sportivi. Calcolatrice alla mano, Kalulu diventerà tutto della Juve per circa 17 milioni che potrebbero sforare di poco i 20 con i bonus.

SEPARAZIONE - Classe 2000, 24enne, il francese ha già giocato 21 partite in bianconero. Della sua separazione col Milan, squadra che l'ha scoperto, lanciato nel grande calcio e con cui ha vinto un campionato, hanno parlato sia lui che suo fratello Aldo. “Quando ho chiamato Thiago Motta mi ha chiesto se fossi pronto a giocare ogni 3 giorni e poi mi ha detto che mi vedeva giocare “a destra, al centro e a sinistra”. Ho pensato che fosse il top: quando senti la fiducia della società riesci a dare il meglio di te stesso.Ti devi sentire dentro una squadra e una società che ti vuole veramente per dare il massimo, anche perché siamo umani e lavoriamo sempre con il cuore”, ha detto Kalulu. "Milan? È difficile immaginare un futuro di nuovo insieme. Lui non si aspetta niente dal Milan e il Milan non deve aspettarsi nulla da lui. È una storia finita", ha rincarato la dose suo fratello. La pagina insomma è stata voltata con buona pace dei rossoneri cui, vedendolo diventare centrale nel progetto juventino, saranno venuti ben più di qualche rammarico.