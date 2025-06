La Juventus soffre, ma vola in Champions: ora tocca a Conte rimettere a posto i cocci

Juventus in Champions League. Come al solito, ma con più sofferenza del solito. Il verdetto arriva all’ultimo respiro di una vittoria all’ultima giornata contro il Venezia, penultimo in classifica. C’è da festeggiare il giusto, senza esagerare. Perché le feste sono altre, tipo quelle che si vivono a Napoli per lo scudetto.



A proposito. Se non ci saranno (e non ci saranno…) colpi di scena durante i festeggiamenti,. Si ripeterà quindi il passaggio di consegne del 2014 alla Juventus. Prepariamoci dunque a un’estate di sogni (dei tifosi) e bisogni (dei giornalisti) per immaginare quali conseguenze avrà la staffetta Conte-Allegri, undici anni dopo. Probabilmente nulla sarà più come prima. Ma si vedrà…

Va considerato che il Napoli degli ultimi quindici anni è secondo per risultati solo alla Juventus. Negli ultimi quindi anni, dal Triplete interista in poi, dal 2011 a oggi, la posizione media raggiunta dal Napoli è pari a 3,6, cioè terzo posto e mezzo. Quella dell'Inter è 4° posto, quella del Milan è 4,8. Solo la Juventus ha fatto meglio con 2,5, ma è evidentemente in calo negli ultimi anni, dopo l’irripetibile sequenza dei nove scudetti consecutivi. Tutto questo per sottolineare che il Napoli non è un “miracolo” bissato da Spalletti a Conte, semmai un progetto che si rinnova con successo sotto la regia - seppure scorbutica - di Aurelio De Laurentiis.

Conte troverà una Juventus da rimettere a posto. Sarà compito difficile ma non impossibile, per l’uomo che delle ristrutturazioni immediate ha fatto il suo tratto distintivo. Stavolta però troverà una situazione disastrata da due anni di mercati “giuntoliani”. E andrà a verificare, Antonio Conte, che non sono né precise né efficaci le storielle su squadra ringiovanita e monte ingaggi abbassato.

Intanto la Juventus agguanta comunque qualche decina di milioni dalla qualificazione alla Champions League. Ed è quello che conta, oggi. Domani, semmai, conterà come verranno spesi, questi milioni conquistati con ansia e respirati come ossigeno puro.