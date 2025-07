La Juventus spinge per Sancho: presentata un'offerta al Manchester United

L'esterno gradirebbe la destinazione e sarebbe disposto a ridurre il suo ingaggio

La Juventus continua a insistere per Jadon Sancho: i bianconeri hanno messo sul tavolo 10 milioni di euro più bonus per l’esterno classe 2000 del Manchester United, che nell’ultimo anno ha giocato in prestito al Chelsea. Il suo contratto scadrà nel 2026 e la speranza della squadra italiana è quella di regalarlo a Tudor in vista della prossima stagione.

IL PUNTO SULLA TRATTATIVA - Sancho vuole lasciare i Red Devils, questa volta a titolo definitivo. Il Chelsea ha deciso di non riscattarlo per 25 milioni di sterline, preferendo pagare una penale di 5 milioni al Manchester United. L’esterno gradirebbe come destinazione la Juventus e sarebbe disponibile a ridurre il suo ingaggio, che al momento è di circa 330 mila euro lordi a settimana.

LA CARRIERA - Esploso con il Borussia Dortmund, con cui ha contribuito a 120 reti in 158 partite, Sancho è arrivato a Old Trafford per 73 milioni di sterline. Non solo però non è riuscito a ripetere quei numeri, ma è finito ai margini del progetto. Nonostante la vittoria della Conference League, al Chelsea non è riuscito convincere pienamente. Il suo futuro potrebbe essere in Italia, con la Juventus che spera di trovare un accordo con il Manchester United.