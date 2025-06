La Juventus stringe per David: nuovo contatto, ecco cosa manca per la firma

E' Jonathan David il prescelto della Juventus per l'attacco e adesso il club bianconero vuole accelerare per il colpo, tanto che nelle prossime ore, come rivela Tuttosport, è previsto un contatto diretto con il canadese per scendere in alcune dinamiche dell'affare finora soltanto sfiorate.

CONTATTO NEGLI USA - David al momento è in Minnesota, dove domani sera sarà impegnato nei quarti di finale della Gold Cup con il suo Canada. La Juventus invece è in Florida, dove martedì affronterà il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club e dove ha deciso di rimanere anche il direttore generale Damien Comolli, dopo l'iniziale pendolarismo tra gli Stati Uniti e Torino. L'intento del dirigente francese della Juventus, oltre che quello di stare vicino alla squadra, è proprio chiudere il prima possibile per l'attaccante che il 30 giugno si svincola dal Lille e con il quale c'è già un accordo sull'ingaggio da 6 milioni di euro e altri 2 di bonus.



LA TRATTATIVA - Il nazionale canadese classe 2000 si svincola a parametro zero dai francesi del Lille, dove nell'ultima stagione ha segnato 25 goal in 49 presenze. David ha già espresso il proprio gradimento alla Juventus, destinazione preferita rispetto a Turchia e Arabia Saudita. Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, i suoi agenti hanno trovato un accordo di massima con il club bianconero sulla base di un ingaggio da 6 milioni di euro netti all'anno più altri 2 milioni di bonus. Mancano ancora, invece, le intese su premio alla firma e commissioni, ed è proprio su questi aspetti che verterà il prossimo contatto, per trovare soluzione che accontenti tutti.

LA CONCORRENZA - Su David si erano fatti avanti anche Napoli e Inter, che poi hanno virato su altri obiettivi: l'uruguaiano Darwin Nunez del Liverpool per i campioni d'Italia e il francese Bonny del Parma per i nerazzurri.

