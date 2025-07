La Juventus torna su Hancko: le alternative

La retromarcia di Ronald Araujo, convinto dal ds Deco a restare al Barcellona (LEGGI QUI), costringe la Juventus a cambiare nuovamente obiettivo sul mercato in difesa.

I dirigenti bianconeri tornano sulle tracce di David Hancko. Il nazionale slovacco (classe 1997 ex Fiorentina) è sotto contratto fino a giugno 2028 col club olandese del Feyenoord, che lo ha acquistato per 8,3 milioni di euro dallo Sparta Praga nel mercato estivo del 2022. E' un difensore centrale, ma all'occorrenza può giocare anche nel ruolo di terzino sinistro. Finora in questa stazione ha collezionato 26 presenze con 3 gol, 4 assist e 2 cartellini gialli.

Le piste alternative, sempre secondo il giornalista Alfredo Pedullà, portano all'austriaco Kevin Danso del Lens (classe 1998) e all'inglese Tomori del Milan (classe 1997). Senza dimenticare che, con il brasiliano Danilo pronto a rescindere il contratto per accasarsi al Napoli, la Juventus potrebbe prendere due difensori centrali.

