La Juventus torna su Sancho e sfida Conte: dialogo con il Manchester United

Jadon Sancho ritorna di attualità in modo prepotente per il mercato italiano, dove si profila un duello fra la Juventus e il Napoli per l'esterno d'attacco inglese di proprietà del Manchester United e in prestito per la stagione 2024-25 al Chelsea.

DIALOGO CON LO UNITED - Non solo Napoli. Anche la Juventus si è mossa per Jadon Sancho, scrive Gianluca Di Marzio, secondo il quale il club bianconero si è inserita nelle ultime ore dialogando più con il Manchester United che con il calciatore. Il club di Antonio Conte, invece, si era già mosso nei giorni scorsi parlando direttamente con il calciatore.

RITORNO DI FIAMMA - Ricordiamo che Sancho era stato nel mirino della Juventus già durante l'estate del 2024, quando al comando del mercato bianconero c'era l'ormai ex Football Director Cristiano Giuntoli. Ora i bianconeri tornano alla carica con il nuovo direttore generale, Damien Comolli, che chiede informazioni allo United per Sancho, reduce da una stagione al Chelsea con un bilancio di 41 partite e 5 reti.

DERBY CON CONTE - Conte resta al Napoli e vuole creare una squadra ancora più forte: per l'obiettivo Sancho si profila un 'derby' di mercato tutto italiano con la 'sua' Juventus.

