La Juventus verso la conferma di Tudor Il croato in pole ma occhio alle sorprese Mancini, Pioli e Inzaghi[

Neanche il tempo di digerire il mancato arrivo di Antonio Conte, che la Juventus si è messa subito al lavoro decidere chi sarà l’allenatore della prossima stagione. Probabilmente non si cercherà molto lontano, l’orientamento della dirigenza bianconera, infatti, sembrerebbe quello confermare Igor Tudor. Il tecnico croato, arrivato in corsa dopo l’addio di Thiago Motta, ha centrato l’obiettivo di portare i bianconeri in Champions League e avrebbe ottime chance di restare sulla panchina della Juventus.

La pensano così anche gli esperti, che danno Tudor in pole per la conferma, a 1,57. Tra gli altri nomi sull’agenda della dirigenza bianconera c’è quello di Roberto Mancini, l’ex Ct della Nazionale ultimamente viene spesso accostato a diverse panchine, quella juventina è un’ipotesi a 4,00 sulla lavagna Sisal. Si parla anche di Stefano Pioli, ipotesi però complicata dall’opposizione dell’AlNassr, che non intende lasciarlo partire facilmente, e dall’ingaggio che percepisce attualmente di 12 milioni di euro, vederlo allenare i bianconeri è così un’eventualità a 5,00. Più indietro l’opzione Palladino, a 7,50, mentre sarebbe amatissimo dalla piazza Zinedine Zidane, che però è in attesa di una chiamata dalla nazionale transalpina: il suo arrivo sulla panchina bianconera è dato a 9,00.