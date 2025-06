La moglie di Inzaghi ricondivide sui social: "Simone non si dà pace, ora ogni decisione per il bene dell'Inter"

La moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, ha deciso di esprimere sui social il proprio sentimento in seguito all'umiliante sconfitta di ieri sera, patita dall'Inter nella finale di Champions League di Monaco di Baviera, contro il PSG. La consorte del tecnico nerazzurro ha condiviso un post, che riporta le parole di qualcuno che è vicino al tecnico e alla sua famiglia, sin dai tempi della Lazio.

"SENZA PACE, ORA IL BENE DELL'INTER" - Questo il virgolettato: "Non sentirete mai dire una parola sbagliata da parte di Simone nei confronti dei ragazzi e della società… Simone ha nei confronti di tutti solo un bene assoluto ed un enorme senso di riconoscenza, perché tutti loro hanno dato sempre l'anima e più dell'anima non si può dare. Ed ha sempre detto e pensato che il merito del successi ottenuti sia il loro. Simone non si dà pace, come tutta la famiglia Inter, prova solo un grandissimo dolore per la delusione e la sofferenza dei tifosi. Per il resto ogni decisione sarà presa con in testa sempre e solo il bene dell'Inter". L'ultimo riferimento è al futuro del tecnico piacentino, che potrebbe non essere più a Milano, a partire dall'inizio della prossima settimana.