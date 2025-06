La Nazione - Allegri non ci credeva: "Ma davvero la Juventus vende Fagioli? Errore clamoroso"

A gennaio, Massimiliano Allegri si è sorpreso per la decisione della Juventus di cedere Nicolò Fagioli: "Ma davvero la Juve lo vende? È un errore clamoroso", avrebbe detto l’ex tecnico bianconero secondo La Nazione, incredulo davanti alla cessione del centrocampista alla Fiorentina durante la sessione di mercato invernale. Per Allegri, il giovane centrocampista emiliano era un elemento chiave, tanto da promuoverlo titolare nella stagione 2022-23 a soli 21 anni. "Ha i tempi di gioco giusti, sa come smarcarsi, quando e come passare la palla. È bello vederlo giocare", raccontava, riconoscendo in lui un talento naturale per il centrocampo.



Un apprezzamento e un feeling reciproco quello fra Allegri e Fagioli, tanto da far dire al giocatore, nell'intervista rilasciata ieri al Corriere dello Sport: "Alla Juve devi vincere vincere vincere, non puoi sbagliare. Se sbagli vai fuori. E se sei il giovane diventi il primo cambio e nessuno dice niente. Solo Allegri mi ha dato la possibilità di giocare con continuità. Dopo Genoa e Lipsia, Motta non mi ha più considerato. Firenze mi ha restituito il piacere e la leggerezza. Fagiolino è morto, oggi sono Nicolò".

A differenza di Allegri, che apprezzava Fagiolo, Thiago Motta ha fatto scelte diverse, spingendo la Juve a una cessione che l'ex allenatore dei bianconeri e molti altri giudicano incomprensibile. Per Fagioli, però, Firenze non è solo una tappa, ma un possibile futuro. Secondo La Nazione, il centrocampista ha già chiesto a Pradé di chiudere l’operazione per il suo riscatto definitivo. In questa Fiorentina, tra regia e verticalità, può diventare una pedina fondamentale.

L'ACCORDO JUVENTUS-FIORENTINA PER FAGIOLI: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Fagioli a fronte di un corrispettivo di € 2,5 milioni, pagabili in due esercizi; tale accordo prevede oneri accessori pari a € 0,2 milioni. Inoltre, l’accordo prevede: l’obbligo da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione sportiva 2024/2025; la facoltà da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 13,5 milioni, pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

