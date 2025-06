La più bella Inter di Inzaghi schiaffeggia l'Atalanta: in Italia stacca le rivali, l'obiettivo è l'Europa

Thuram e Barella, ovvero prima e seconda stella. Anzi, “un-due-tre”, come la “tripletta” di Thuram e stella come il filante di Barella. D’accordo, sul vantaggio che sblocca la sfida dopo pochi secondi c’è la sporcatura dell’autogol. Ma resta la firma di Marcus Thuram, un campione! Così, lo scudetto sul petto viene davvero esibito con orgoglio, convinzione e determinazione. Se tutto va come sembra andare, l’Inter ha già ripreso a giocare, vincere e staccare le avversarie. Intanto in Italia, poi in Champions si vedrà…

Quando la squadra di Gasperini si è svegliata, l’Inter se ne era già andata, in assoluta sintonia con la colonna sonora “la capolista se ne va”. Con Pavard e Darmian assieme, la squadra appare più intelligente per governare il centrodestra, proprio la zona dove Barella e Thuram fanno i fenomeni.

Alla terza giornata la squadra scudettata si è mostrata più bella perfino rispetto all’anno scorso. Invece l’Atalanta ha preso i due schiaffi in avvio e non si è più ripresa. L’impressione è che la principessa dell’Europa League sia un po’ meno bella, senza Koopmeiners, Scamacca e Lookman.