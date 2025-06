La prima di Inzaghi con l'Al-Hilal: nuovo modulo, vecchie urla. Merita la vittoria ma strappa il pareggio

Un Simone Inzaghi esattamente come ce lo ricordavamo: questo ci ha mostrato Real Madrid-Al-Hilal, la prima partita del tecnico piacentino sulla nuova panchina araba dopo quattro anni da allenatore dell'Inter. Stessi gesti, stessi occhi spiritati e tesi all'ottenimento del massimo risultato, ma in una veste tattica nuova.



L'Al-Hilal, infatti, non è riuscito a concludere acquisti nella prima finestra di mercato di giugno, dall'1 al 10, ricevendo tra gli altri i no dei vari Comuzzo, Theo Hernandez, Bruno Fernandes, Osimhen. Allora Inzaghi ha proposto dall'inizio contro i blancos un modulo che in Italia non gli abbiamo praticamente mai visto adottare:

Gli esterni Malcom e Al-Dawsari hanno offerto ampiezza, la punta Marcos Leonardo in assenza di Mitrovic ha fatto movimento e procurato il rigore del pareggio. Gli arabi hanno meritato di fronte al cantiere del nuovo Real Madrid di Xabi Alonso, giocando molto meglio ma anche rischiando di rimanere con un pugno di mosche per via dell'ingenuità di Al-Qahtani e del rigore regalato agli avversari per una manata a Fran Garcia. Ci ha pensato Bono, già eroe a Qatar 2022 col Marocco, a neutralizzare Valverde e a salvare l'esordio di un Inzaghi ancora non esaudito dal mercato, ma tutt'altro che esaurito in campo.