La rivoluzione del calcio femminile: "Con onestà e credibilità creiamo le calciatrici del futuro"

Dieci anni fa c'è stata un'agenzia di procura sportiva che ha deciso di investire sul calcio femminile. Andando a piazzarsi lì, su un terreno dove all'epoca nessuno aveva mai messo piede. Oggi Assist Women gestisce l'immagine delle principali calciatrici in circolazione, intuizione del fondatore Alessandro Orlandi: "La nostra attività nasce come azienda di servizi per lo sport nel 2010 - ha raccontato in un'intervista a FanPage - Non ci siamo mai concentrati sul singolo, abbiamo sempre lavorato come azienda e pensato come una famiglia".

Qualche cuore in più dei classici due, ma la capanna è sempre quella. Si rema tutti dalla stessa parte: "A 19 anni ho fondato Studio Assist e Partners, e dopo cinque anni, all'interno della stessa azienda, abbiamo aperto un'area dedicata al calcio femminile. Avevamo seguito l'evoluzione del movimento all'estero, la nostra visione arriva da lì. Oggi abbiamo diversificato la nostra attività ma creando qualcosa di nuovo in Italia. Il costante impegno e l'evoluzione del settore hanno portato, nel 2020, alla nascita di Assist Women, un'azienda dedicata soltanto alle atlete a 360°".

In pochi anni hanno portato calciatrici italiane a giocare in tutti i campionati principali europei (Linari e Dragoni hanno vinto la Liga e la prima è anche passata dal Bordeaux, Aurora Galli dell'Everton è stata la prima italiana in Premier League e Caruso al Bayern Monaco è uno degli ultimi affari): "Bisogna lavorare con empatia focalizzandosi sull'interiorità della persona, partendo dai valori che ognuna ha dentro di sé. In questo lavoro è fondamentale la capacità di mettersi nei panni degli altri, lo sviluppo professionale di ognuna è una conseguenza della crescita personale. La soddisfazione più bella? Aver condiviso con queste ragazze tutta la carriera, da una situazione dilettantistica a palcoscenici internazionali. Sono storie che hanno spaccato i primi mattoncini di un muro fatto di diffidenza, ignoranza culturale e stereotipi".

Un lavoro che va avanti da anni, fatto di precisione, puntualità e cura dei dettagli: "Trasparenza, affetto e genuinità". E ancora: "Competenza, onestà, conoscenza della materia e, soprattutto, tempismo ideale in determinate situazioni. Senza una corretta visibilità non c'è credibilità. Gli spot pubblicitari sono un mezzo per far crescere ulteriormente il movimento femminile: nel momento in cui un'azienda decide di investire su una calciatrice in termini d'immagine o di comunicazione, è fondamentale avere in mente l'impatto valoriale che si può trasmettere. Ed è sicuramente più semplice veicolare questi messaggi con il calcio femminile piuttosto che con quello maschile, ormai saturo". Perché non c'è nulla che supera la felicità di una bambina: "Uno dei nostri primi obiettivi è quello di creare valore, da sempre; far brillare gli occhi alle bimbe di oggi, creerà nuove calciatrici vincenti".