La Roma ci prova per Raspadori: i dettagli

I tre punti del Napoli con il Venezia sono merito di Jack Raspadori: entra e segna nel giro di meno di dieci minuti, Antonio Conte ringrazia e lo blinda. Cinque partite da titolare e nove da subentrato da inizio stagione, ma per l'allenatore non si tocca: "Dà sempre tutto, e per noi è un giocatore importante". Un jolly, soprattutto: dalla trequarti in su può giocare in ogni posizione, l'allenatore l'ha provato anche nel ruolo di mezz'ala dove l'aveva già sperimentato Spalletti e ha funzionato.

QUANTO COSTA - Per il ct Spalletti Raspadori fa parte del futuro della Nazionale, il giocatore ha puntato il Mondiale 2026 ma per esserci vuole avere più spazio cn il club; e se al Napoli non c'è posto è pronto a valutare altre strade. I giallorossi stanno cercando un vice Dovbyk che possa fare anche da spalla all'attaccante ucraino, Ranieri potrebbe garantirgli più spazio ma al momento non ci sono ancora offerte concrete. Contatti preliminari tra la Roma e l'entourage di Jack per capire i costi dell'operazione: la valutazione del cartellino è di 20 milioni.

L'OFFFERTA DELL'ATALANTA - De Laurentiis non vuole scendere sotto quella cifra, già inferiore rispetto alla proposta di 35 (25 fissi più 10 di bonus) che aveva proposto l'Atalanta in estate. Qualche mese fa il Napoli non ne voleva sapere di perdere Raspadori, adesso la situazione è cambiata: di fronte a un'offerta ritenuta giusta il club valuterà la cessione. Conte proverà a convincere il giocatore a rimanere, la Roma l'ha inserito nella lista degli obiettivi. Per lui, l'importante, è ritrovare continuità.