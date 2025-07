La Roma vola sulle ali di Angeliño: l'affare di mercato con numeri da top player

La rinascita della Roma è firmata da vari protagonisti. Uno su tutti José Angel Esmoris Tasende. No, non è un nuovo acquisto ma è il nome completo di Angeliño. Lo spagnolo anche contro il Monza ha offerto una prestazione pazzesca. Gol (il terzo stagionale), dribbling e i, 95% di precisione nei passaggi. Una spina nel fianco costante per i brianzoli, ma l’ex Lipsia sta collezionando gare da top player domenica dopo domenica. La provocazione è d’obbligo. È il miglior esterno sinistro della Serie A? Theo Hernandez e Dimarco da anni si contendono il primato, ma quest’anno le loro prestazioni hanno fatto storcere il naso a molti. Soprattutto quelle del francese, finito nell’occhio del ciclone dopo l’eliminazione del Milan col Feyenoord. Restando nella Capitale c’è anche Nuno Tavares che dopo l’exploit di inizio anno sembra esserci fermato. Angeliño forse non è il più forte, ma ad oggi è quello più pratico. E questo basta a Ranieri che continua ad elogiarlo. Di sicuro è il miglior difensore del mese: a febbraio, solo Jubal (quattro) ha segnato più gol di Angeliño tra i difensori nei cinque maggiori campionati europei (due al pari di Clauss, Hakimi e Sildillia).

IL POST JURIC – La trasformazione di Angeliño è avvenuta dopo l’esonero di Juric. Il tecnico croato lo vedeva come braccetto di sinistra. Una posizione che non gli ha permesso di poter esprimere al meglio le sue potenzialità. E il cambio di rotta è evidente. Da quando c’è Claudio ha messo a referto 3 gol e 4 assist. Con Juric zero reti e un solo passaggio vincente. Le grandi occasioni create sono passate da 1 a 8. E i passaggi chiave a match da una media di 1.75 a 2. Resta invariata la precisione dei cross, ma con Ranieri aumenta il numero (da 3.83 a partita a 4.48). La Roma è la seconda squadra in Serie A per gol arrivati grazie al lavoro degli esterni, la prima è l'Inter.

L’OPERAZIONE – Lo spagnolo è arrivato negli ultimi giorni del mercato invernale del 2024. Il penultimo colpo di Tiago Pinto e il primo acquisto per Daniele De Rossi. Una trattativa non difficile con il Galatasaray che non aveva intenzione di voler continuare il prestito e il Lipsia che cercava una squadra a gennaio. È stato poi riscattato a maggio. La cifra? 5 milioni di euro. Ad oggi un vero e proprio affare. Angeliño dopo aver girato il mondo tra Manchester City, Lipsia, New York City, Maiorca e Hoffenheim sembra aver finalmente trovato pace. Ha comprato casa sul litorale laziale per stare vicino al mare e ha legato tantissimo con il gruppo degli argentini. È spesso a casa di Dybala insieme a Paredes e Soulé. Anche la sua famiglia si trova bene nella Capitale e la moglie lo segue anche in trasferta.