La Sambenedettese piomba su Galeandro: nel mirino l'attaccante del Lecco

I rossoblù, tornati in Serie C, puntano all’attaccante del Lecco, classe 2000, per rinforzare l’attacco di Palladini.

La Sambenedettese, fresca di ritorno in Serie C dopo aver dominato il Girone F di Serie D 2024/2025, sta muovendo i primi passi sul calciomercato per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione.

Tra i principali obiettivi spicca il nome di Alessandro Galeandro, attaccante classe 2000 di proprietà del Lecco, autore di 4 goal e 5 assist nell’ultima stagione.

Galeandro ha esordito tra i professionisti in Serie C da giovanissimo nelle giovanili dell’AlbinoLeffe, collezionando poi esperienze significative tra Alessandria, Lecco e un prestito al Gubbio. Il suo percorso in terza serie vanta oltre 160 presenze, con 25 gol e 13 assist all’attivo numeri che lo rendono un profilo ambito per una squadra che punta a consolidarsi dopo la promozione.

Galeandro è legato al Lecco da un contratto fino al 30 giugno 2027 e i lariani lo considerano un punto fermo del loro progetto tecnico. Nonostante ciò, la Sambenedettese – guidata da Palladini – vede in Galeandro un elemento già esperto nella categoria e punta rinforzare il reparto avanzato proprio con il calciatore di Sesto San Giovanni.