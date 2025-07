La Sampdoria ha scelto: Lombardo nuovo allenatore. Evani unico non confermato

Si attende solo l'ufficialità per annunciare il nuovo allenatore blucerchiato: la panchina andrà a Lombardo, scelta anche economica

La Sampdoria è pronta a ripartire da una scelta interna: Attilio Lombardo è ormai a un passo dall'ufficialità come nuovo allenatore della prima squadra. Dopo giornate di riflessioni e ipotesi, la dirigenza blucerchiata sembra aver deciso di puntare su una figura già presente nell’organigramma tecnico, anche per ragioni legate alla sostenibilità economica. Lombardo, ex leggenda del club e reduce da un’esperienza in staff nella fase finale della stagione, conclusa con i playout vinti, è considerato un profilo in grado di garantire continuità e solidità in un momento delicatissimo per la società. Al suo fianco sarà confermato Angelo Gregucci come vice allenatore, mentre il preparatore atletico Bertelli è destinato a restare nel nuovo staff tecnico.

L’unico escluso rispetto ai protagonisti della salvezza sarà Alberico Evani. Le sue recenti dichiarazioni pubbliche, giudicate fuori luogo dalla dirigenza, hanno di fatto interrotto ogni possibilità di proseguire il rapporto. Secondo alcune voci fatte trapelare a Genova nelle ultime ore, la società aveva provato a riallacciare i contatti con il mister, pure di recente, ma l'intervista di domenica ha di fatto sancito una rottura impossibile da sanare. Si è trattato di una frattura netta, che chiude definitivamente il suo capitolo in blucerchiato, e di cui non si conoscono ancora le cause.

Scartata anche la pista che portava a Beppe Iachini. L’ex tecnico di Palermo ed Empoli, molto stimato per esperienza e pragmatismo, non rientra nei parametri economici fissati dalla società per la prossima stagione. Il mister protagonista della cavalcata dell'ultima promozione resta sullo sfondo, ma defilato. Stesso destino per Salvatore “Lillo” Foti, che in un primo momento sembrava il favorito del presidente Manfredi, ma che è stato poi accantonato per motivi di budget.