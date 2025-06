La Sampdoria non dirama i convocati, ma Borini non ci sarà: indizio di mercato?

Domani la Sampdoria sarà chiamata a riscattare la bruttissima battuta d'arresto rimediata prima della sosta con la Juve Stabia. I blucerchiati sono attesi dalla sfida di Cesena, e mister Sottil è stato chiaro: "E' la partita più importante. Viviamo nel presente quindi domani sappiamo che dobbiamo e vogliamo vincerla". L'allenatore ha anche specificato che "I 15 giorni di lavoro mi hanno dato la possibilità di conoscere l’aspetto caratteriale dei ragazzi, ho visto cose importanti. Mi hanno messo in difficoltà positiva nel poter scegliere la formazione migliore. Farò domani le valutazioni, ma tanti giocatori mi hanno messo in delle difficoltà che mi piacciono. Metterò l’undici migliore".

Già ma quali saranno questi giocatori? Difficile intuirlo dal momento che la Sampdoria, abbastanza curiosamente, non ha diramato l'elenco dei convocati per la trasferta di Cesena. Si tratta evidentemente di una decisione voluta: già prima di Cosenza era stata scelta questa via. Comunque, la mattinata a Bogliasco è stata in generale ordinaria: i blucerchiati hanno sostenuto la rifinitura al Mugnaini, Sottil ha incontrato la stampa e, in seguito, il Doria è partito alla volta dell'Emilia Romagna in pullman. Pullman su cui però non è salito Fabio Borini.

ESCLUSIONE - La punta non è stata inserita nel gruppo partito alla volta del Manuzzi. In quest'ottica, la mancanza di un elenco di convocati fa sicuramente più rumore. La scelta fatta su Borini non è un fulmine a ciel sereno: già durante la settimana l'eroe del derby era stato escluso dalle prove tattiche con la squadra,e il rientro di Pedrola ha fatto scivolare il numero 16 fuori dalle rotazioni del tecnico.

MERCATO - C'è anche un'altra valutazione possibile da fare per questa scelta, riguardante il mercato. Borini era stato voluto espressamente da Pirlo, ha un ingaggio pesante e già in estate la Samp aveva cercato di trovare una sistemazione per l'attaccante, senza riuscirci. Se le esclusioni dovessero diventare un'abitudine, la situazione potrebbe essere letta come una chiara indicazione di mercato. La sensazione è che comunque la vicenda Borini farà ancora parlare a Genova nei prossimi mesi. Oltretutto, in una condizione simile a quella di Borini ci sono anche altri calciatori, come ad esempio Ricci.