La Sampdoria "resuscita" e risponde al Genoa dopo il funerale: tutti gli sfottò blucerchiati

La rivalità cittadina, a Genova, sta vivendo un altro capitolo dopo l'esito di questi incredibili playout che hanno posto la parola fine (?) ad una stagione interminabile e surreale. La Sampdoria, che un mese fa era retrocessa in Serie C, è risorta nonostante il 'funerale' organizzato dai tifosi del Genoa, e su questo argomento si stanno incentrando gli sfottò fatti dai sostenitori blucerchiati ai cugini rossoblù 'colpevoli' di aver festeggiato troppo presto una disgrazia dei dirimpettai.

Anche la società Sampdoria ha cavalcato l'onda, e ha organizzato sui social una partership con Taffo, per prendere in giro i genoani. Nel post caricato dalla notasui social si vede una, sulla falsariga di quelle costruite lo scorso 17 maggio dai rossoblù, con un'inequivocabile scritta.. La didascalia poi recita: "La momentanea retrocessione della Sampdoria era stata accolta a Genova con tanto di bare e funerali. Ma la vittoria ai playout ha ribaltato il risultato. Oggi la squadra resta in Serie B. Non in Pace. La prossima volta, affidatevi a chi queste cose le fa per mestiere. Ad esempio alla nostra sede Taffo Genova". Il post ha raccolto in pochi minuti oltre 16mila like e quasi mille commenti.

RISORTI - Ovviamente, il tema resurrezione è molto presente nei meme che stanno circolando su Instagram e Facebook. Il più gettonato, fatto con IA, raffigura Gesù con maglia blucerchiata all'uscita dal Sepolcro, con sopra incisa una B, accompagnato dalla scritta "Vi sono mancato?". Altre tematiche sono le bare blucerchiate che si aprono, con sopra scritto "Estate rianimata", gufi con le maglie rossoblù all'ospedale, e locandine di noti quotidiani genovesi con titoli come "Indagati per falso funerale, la bara era vuota". Indiscusso protagonista dei meme, il tifoso del Grifone che si era tatuato la "C" sull'avambraccio con la data di Castellammare.

POTERI FORTI - Un ulteriore filone di prese in giro riguarda i presunti poteri forti che avrebbero, nella narrazione fatta trapelare ad arte in questo convulso mese, 'salvato' la Sampdoria. Ad esempio, qualcuno ha condiviso un fotomontaggio con una coreografia della Sud e la faccia di Gravina, e la scritta "Gravinata Sud". C'è invece chi ha modificato la coreografia fatta dal Genoa in occasione dell'ultima partita casalinga con l'Atalanta, in cui spiccava una C, scrivendo "Grazie Cellino". Altri invece hanno cavalcato la storia del famigerato riso alla cantonese, responsabile dell'intossicazione alimentare. Per alcuni, il cosiddetto 'potere forte' è lui.