La smentita di Amelia: "Non ho avuto contatti col Foggia, non sarò io l'allenatore"

Marco Amelia smentisce, non sarà lui il prossimo allenatore del Foggia

Marco Amelia, allenatore del Sondrio, con un comunicato sulle pagine del club ha parlato così del suo nome accostato al Foggia. "Non ho avuto ne dialoghi ne incontri con il presidente o con dirigenti del Foggia calcio. Ho scambiato idee e pensieri con alcuni amici di Foggia legati al mondo dell’imprenditoria e molto tifosi della squadra. Reputo Foggia una delle piazze più belle del sud Italia, che merita palcoscenici di livello e che ha lanciato molti allenatori. Sono stato qualche settimana fa allo Zaccheria per un evento benefico, ma non sarò io a guidare i Satanelli nella prossima stagione".

"Sono una persona seria e di sani valori. Ho un accordo con il Sondrio calcio, società seria con un ottimo presidente e un direttore sportivo che stimo molto e con cui stiamo programmando la stagione prossima che sta per iniziare. Nonostante le numerose chiamate ricevute da dirigenti di squadre di serie C e D, responsabili di squadre Primavera e tanti direttori in attesa di sistemazione che hanno espresso nei miei confronti la volontà per lavorare insieme, io porterò avanti il mio accordo con Il presidente Rigamonti, il ds Salvadori e la Sondrio calcistica, perché insieme si sta facendo un lavoro enorme per la crescita del club, per migliorare e incrementare le strutture sportive grazie anche al supporto dell’amministrazione e soprattutto si sta facendo un gran lavoro per allestire un gruppo di ragazzi per affrontare un campionato tanto bello quanto difficile, che ci ha visto protagonisti nella seconda parte dell’ultima stagione e vogliamo continuare a migliorarci come squadra e come individui".