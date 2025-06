La Stampa a sorpresa: "Klopp ha detto sì alla Roma", l'agente smentisce: "Non è vero"

"Le voci su Jurgen Klopp nuovo allenatore della Roma non sono vere". Mark Kosicke, agente del tecnico tedesco, smentisce a WinWinAllSports l'indiscrezione sul possibile arrivo di Klopp sulla panchina giallorossa al posto di Claudio Ranieri nella prossima stagione.

Klopp, 58 anni il prossimo 16 giugno, ha lasciato la panchina del Liverpool al termine della passata stagione. Quest'anno ha assunto l'incarico di Head of Global Soccer delle squadre della galassia Red Bull: Lipsia in Germania, Salisburgo in Austria, New York Red Bulls negli Stati Uniti, Omiya Ardija in Giappone e Bragantino in Brasile.

La Stampa in edicola oggi scrive che Jurgen Klopp avrebbe detto sì alla Roma. Secondo il quotidiano torinese, la risposta definitiva dell'allenatore tedesco sarebbe arrivata alle ore 22.57 di domenica 18 maggio 2025. La scelta sarebbe già stata fatta da tempo, ma il tecnico ex Liverpool e Borussia Dortmund aveva dato la parola a un altro club che doveva cambiare proprietà. Il presunto indizio social arriverebbe da un video pubblicato dai proprietari della Roma, i Friedkin, in cui appaiono le iniziali di alcuni simboli della Capitale: Kolosseum, Lupa, Olimpico, Pietro (San) e Pantheon. Le iniziali del suo cognome.

La Stampa scrive anche i nomi dei primi obiettivi di mercato della Roma. Arriveranno 6 nuovi calciatori: 3 titolari e 3 riserve più due giovani della Primavera da valutare in ritiro pre-campionato. Ruoli: un difensore centrale titolare che gioca nel campionato austriaco, un esterno destro titolare sempre straniero, una prima punta (piace molto Lucca dell'Udinese), un difensore centrale come rincalzo (favorito Leoni del Parma), un mediano sempre come riserva (piace molto Prati del Cagliari ma è favorito il Torino, altrimenti Atta dell'Udinese trattenendo Pisilli) e un jolly difensivo: nel mirino c'è il baby Palestra dell'Atalanta, che però non vuole venderlo almeno per ora.