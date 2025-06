La star Bonmatì ricoverata per meningite virale: Europeo femminile a rischio, Spagna nel girone con l'Italia

Aitana Bonmatì rischia seriamente di veder compromesso l'Europeo femminile: a pochi giorni dall'esordio nella manifestazione continentale in Svizzera, fissato per giovedì 3 luglio a Berna contro il Portogallo, la due volte Pallone d'Oro è risultata positiva alla meningite virale.

La Spagna, inserita nel girone con le lusitane, l'Italia e il Belgio, dovrà farne a meno sicuramente per la prima partita, dato che le cure richiedono almeno 7/10 giorni, ma il rischio è quello di doverla rimpiazzare. Questo ammesso che la malattia non si diffonda nel gruppo squadra, essendo virale.

COS'E' LA MENINGITE VIRALE - Il rischio di contagio da meningite virale è reale. Sebbene sia meno grave della meningite batterica, il fatto che il virus sia stato presente a stretto contatto solleva l’ipotesi che possa diffondersi tra il gruppo che si è radunato da domenica alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas. I sintomi sono chiari: forte mal di testa, febbre e rigidità del collo, dovuti all’infiammazione delle meningi, il tessuto che circonda il cervello e il midollo spinale.

Il ct Tomè, d’accordo con la Federazione, ha deciso di aspettare ancora un po’ prima di escluderla dalla lista dei convocati: “La parola meningite fa paura, ma in linea di principio è sotto controllo. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà perché guarisca”. La sfida all'Italia è calendarizzata per venerdì 11 luglio.