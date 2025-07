La stella polare del Pisa si chiama Tramoni: a Gilardino il compito di valorizzarlo

Il trequartista rappresenta ancora oggi il calciatore più talentuoso della rosa nerazzurra: il nuovo tecnico dovrà renderlo un calciatore da Serie A.

Trentaquattro anni dopo dalle parti di Pisa si tornerà a vedere una partita di Serie A. La grande impresa centrata lo scorso anno dalla formazione guidata da Filippo Inzaghi dovrà ora essere portata avanti da Alberto Gilardino, ex compagno di squadra al Milan e designato come suo erede in nerazzurro.

Con il mercato ancora tutto da scrivere, la società toscana fa intanto i conti con le risorse attualmente a disposizione. E tra queste, il calciatore che sembra avere maggior lustro è senza dubbio MatteoTramoni.

Il trequartista è reduce da un'annata da assoluto protagonista in Serie B, con 13 goal e 3 assist in 36 presenze che hanno contribuito in maniera determinante al percorso promozione del Pisa.

Ora il classe 2000 è chiamato al grande salto in Serie A, dove dovrà dimostrare di saper fare la differenza malgrado lo scarto tecnico verso l'alto che la massima serie del nostro calcio prevede rispetto alla cadetteria.

Starà anche a Gilardino saperlo valorizzare. E il tecnico ex Genoa ne è ben consapevole, dato che durante la conferenza stampa di presentazione da nuovo tecnico nerazzurro ha parlato proprio del ruolo dell'italo-francese.

"Matteo è un giocatore bravo a lavorare tra le linee, con spunto. Può giocare come seconda punta, ma con due interni di metà campo che abbiano gamba, oppure, in un futuro, come mezzala offensiva. Saranno fatte delle valutazioni da parte mia, se un 3-5-2, 3-4-2-1, devo valutare bene per farlo rendere al massimo nella posizione ideale”.