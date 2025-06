La voglia di Milan e le orme di Sacchi, la clausola e la concorrenza del Bayern: tutti i pro e i contro di De Zerbi

Il Milan sfoglia la margherita, dopo aver perso il suo petalo principale. La frenata per quanto riguarda il ruolo di Julen Lopetegui, designato per divenire il nuovo capo allenatore dei rossoneri, è stata quanto mai brusca, seppur non inaspettata vedendo la miriade di commenti negativi e la sollevazione popolare da parte dei tifosi, principalmente sui social: il presidente Gerry Cardinale, scosso dall’ambiente che si è creato negli ultimi giorni e fortemente condizionato dalla reazione dei tifosi e specialmente della Curva, è ormai pronto a fare un passo indietro sul tecnico ex Real Madrid e Siviglia e a virare con decisione su un altro allenatore, seppur il cambio di rotta della proprietà non sia condiviso da tutto il board rossonero.

I DUE FATTORI PER DE ZERBI - Il Milan ha chiesto tempo per riflettere e ora l'allenatore spagnolo può riconsiderare il proprio futuro, che potrebbe essere a questo punto in Premier League, al West Ham: al momento il club di Via Aldo Rossi non ha ancora intrapreso una trattativa concreta e avanzata per un altro allenatore, ma si trova bensì ancora in una fase di valutazioni, che abbraccia diverse candidature, tra cui quella di Roberto De Zerbi. L'attuale allenatore del Brighton, cresciuto proprio nel Milan da calciatore, non ha mai fatto mistero di volere un giorno tornare in rossonero da capo tecnico. Vi abbiamo raccontato come due fattori a deporre a suo favore siano la clausola rescissoria da 15 milioni di euro e il calo del Brighton in questa stagione, con il tecnico ex Sassuolo che potrebbe negoziare in tal senso, per favorire la propria uscita, complice anche il 12esimo posto in Premier dei Seaguils, nonostante il rinnovo di contratto fino al 2026.

LE PAROLE CHE HANNO STUPITO E LA SCELTA DI VITA - A testimonianza di ciò, De Zerbi nelle scorse ore ha partecipato ad un forum pubblico organizzato dal Brighton,assieme all'amministratore delegato della società inglese Paul Barber. Nel corso della chiacchierata, queste sono state le parole dell'allenatore bresciano, in merito al proprio futuro: "Vuoi la verità? Non sto lavorando per la carriera, ma per svegliarmi felice la mattina. E se sarò felice in futuro al Brighton, non ci sarà una squadra che potrà portarmi via, se io non voglio. Ma se io non sono felice la mattina, se non sento la motivazione di lavorare come la scorsa stagione e anche questa in corso, questo può cambiare. Perché non sarei in grado in dare il meglio di me. Se ci riesco posso spingere i giocatori a fare lo stesso, altrimenti è difficile. Non posso cambiare faccia, se non sento qualcosa di forte, che va oltre il lavoro, diventa dura". Risposta che ha lasciato stupiti alcuni dei presenti, ma che fa capire il modus vivendi di De Zerbi: se c'è una sfida che lo soddisfa, ci si immerge, altrimenti cambia lido.

L'ALTERNATIVA DEL BRIGHTONE LA CLAUSOLA - Secondo quanto riportato oggi dal Guardian, dopo questa uscita inaspettata, potrebbe essere proprio il Brighton a decidere di cambiare, puntando sull'emergente nord irlandese Kieran McKenna, tecnico classe 1987 che sta per conquistare una storica promozione dalla Championship alla Premier League sulla panchina dell'Ipswich Town: in questo caso, decadrebbe il pagamento della clausola e il Milan potrebbe arrivare all'ex Shakthar senza ulteriori impedimenti, corrispondendogli esclusivamente lo stipendio.

LE ORME DI SACCHI E L'INSIDIA BAYERN - Il richiamo della Milano rossonera, la voglia di Milan e di poter ripercorrere le orme del maestro Arrigo Sacchi sono molto forti, per una questione sentimentale ed emozionale che va oltre i contratti e i meri calcoli utilitaristici, nonostante ad oggi la Premier sia più intrigante della Serie A. L'ostacolo può essere rappresentato dall'interesse, vertiginosamente aumentato nelle ultime ore, da parte del Bayern Monaco, che dopo aver ricevuto il no da Ralf Rangnick, starebbe puntando proprio su De Zerbi: l'offerta dei bavaresi potrebbe far vacillare persino il desiderio di Italia.

@AleDigio89