L'addio al calcio di Giuseppe Rossi con la maglia della Fiorentina: ecco il Pepito Day, quando e chi ci sarà

Il prossimo 22 marzo sarà il Pepito Day, la giornata in cui Giuseppe Rossi darà il suo addio al calcio. Lo farà a Firenze a quasi 10 anni dalla sua ultima gara giocata con la maglia della Fiorentina e a due dall’ultimo match in carriera del 2023. Un’ultima partita, una festa organizzata al Franchi da e per l’ex Manchester United e Villarreal.

GLI OSPITI - Ci saranno tanti ex Fiorentina e non (Luca Toni, Antonio Cassano, Borja Valero, Gabriel Batistuta e Nicholas Frey tra gli altri) e tanti ospiti speciali per tributare un omaggio allo sfortunato attaccante, frenato da numerosi infortuni durante tutta la sua carriera. E dovrebbe esserci persino Sir Alex Ferguson l’allenatore degli inglesi che lo aveva preso da ragazzino e lo aveva lanciato nel calcio dei grandi.

IL COMUNICATO – "Il 22 marzo sarà il Pepito Day, al Franchi alle ore 18. Una giornata piena di sorprese, una bella partita che giocheremo insieme ai miei ex compagni. Sarà una bellissima serata, una festa anche per Firenze e per i tifosi fiorentini. Per me Firenze è la seconda casa, ogni volta che torno mi sento bene. Abbiamo trascorso momenti bellissimi, allo stadio ma anche fuori. Pure se sono stati ‘solo’ 3 anni sono stati molti intensi, con ricordi che rimarranno nella storia e momenti brutti, vedi gli infortuni. Era scontato".