L'agente di Kayode: "Felice al Brentford ma potrebbe tornare anche alla Fiorentina"

Andrea Ritorni, scout che lavora nell'agenzia di Claudio Vigorelli e nell'entourage di Michael Kayode, è intervenuto a firenzeviola.it per parlare del suo assistito. Il classe 2004 si trova oggi al Brentford in prestito dalla Fiorentina: "I numeri contano e non contano. Kayode oggi ha fatto una bella amichevole contro il West Ham. Era infortunato al ginocchio ed è stato fuori più di un mese. Michael viene da un calcio differente, però l'allenatore confida molto nei suoi mezzi e lo mette sempre a partita in corso. Doveva debuttare dall'inizio ma poi si è fatto male".

FUTURO - "Non ho la sfera magica, c'è un riscatto a favore del Brentford. Adesso lì sta bene, se lo riscattano la Fiorentina si prenderà i suoi soldi, altrimenti tornerà a Firenze. Se adesso è a questi livelli è grazie alla Fiorentina, ma ha ancora grandi margini di crescita. Inizialmete l'infortunio al ginocchio ci aveva allarmati, ma fortunatamente non era niente di grave. Il ragazzo è molto contento, ma non vi preoccupate che porteremo un altro Kayode alla Fiorentina."