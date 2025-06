L'Al-Hilal fino all'ultimo per Theo Hernandez: Angelino attende. Idea Gosens per la Roma

Angelino sta per lasciare la Roma... forse: l'Al Hilal infatti ha alzato ieri l'offerta per l'esterno spagnolo classe 1997, arrivando a circa 25 milioni di euro (23+2), dopo una prima andata a vuoto da 18 più 2 di bonus: c’è sia l’ok del calciatore che della società giallorossa, ma il giocatore, all'alba dell'ultimo giorno di mercato, si trova in una sorta di limbo.

NIENTE THEO MA INZAGHI INSISTE - Dopo le difficoltà nella trattativa per acquistare Theo Hernandez e il no del terzino francese del Milan, il club di Simone Inzaghi ha puntato l'esterno ex City e Lipsia, ma non sembra essersi definitivamente rassegnato per l'obiettivo numero uno, che da parte sua andrebbe più volentieri all'Atletico Madrid, rimanendo in Europa. L'ultimo giorno di mercato sarà decisivo.

E SE PARTE ANGELINO? - Gian Piero Gasperini non avrebbe grossi problemi, dato che per il ruolo di esterno preferirebbe un profilo più fisico. Robin Gosens, già avuto all'Atalanta, è un'idea, ma non ci sono ancora stati contatti con la Fiorentina per un affare non semplice per costo ed età del tedesco.