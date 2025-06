L'Al-Ittihad è campione d'Arabia Saudita: il trionfo di Benzema e Kanté

L'Al-Ittihad è campione d'Arabia Saudita. A distanza di due anni dall'ultima volta, i gialloneri hanno vinto la Saudi Pro League per la decima volta nella loro storia grazie al successo per 3-1 contro l'Al-Read a tre giornate dalla fine del campionato. Nel 32° turno la squadra di Benzema e Kanté è arrivata a 77 punti, una distanza incolmabile per le inseguitrici e in particolare per l'Al-Hilal secondo, che con 9 punti a disposizione potrebbe arrivare al massimo a pari punti con l'Al-Ittihad ma i gialloneri hanno gli scontri diretti a favore (primo criterio da valutare in caso di pari merito).

LA ROSA DELL'AL-ITTIHAD - Alla guida della squadra campione c'è l'ex difensore Laurent Blanc un passato da giocatore dell'Inter e da luglio 2024 sulla panchina della squadra saudita. Benzema è il capocannoniere della squadra con 21 gol (-2, per ora, da Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori del campionato), l'ex Crotone Moussa Diaby è il giocatore che ha fatto più assist (14), ma in rosa ci sono altri giocatori passati dall'Europa: Kanté, Aouar, Fabinho, Bergwijn, Danilo Pereira e il difensore albanese Mitaj, uno degli ultimi ad essere arrivato a gennaio scorso dopo essere stato seguito anche dalla Juventus.

PIOLI IN CORSA PER LA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS LEAGUE - L'Al-Nassr di Stefano Pioli è ancora in corsa per un posto in Champions League: Cristiano Ronaldo e compagni hanno ancora quattro partite da giocare perché la sfida di ieri contro l'Al-Taawoun è stata rimandata, potenzialmente potrebbero fare 12 punti salendo a 75 superando Al-Qadsiah e Al-Hilal e salendo al secondo posto.