Lamine Yamal compie 18 anni: il regalo del Barcellona, la festa segreta e le stimmate del predestinato che ora vuole Champions, Mondiale e Pallone d'Oro

Quello che per tanti è il più forte giocatore al mondo in questo momento compie 18 anni: auguri a Lamine Yamal, prossimo numero 10 del Barcellona

Buon compleanno, Yamine Lamal, e ad maiora! Il classe 2007 compie oggi 18 anni ed entra nel mondo dei grandi dopo essere entrato già in quello dei grandi del calcio. Il suo enorme talento l'ha preceduto e gli ha permesso di concludere una stagione già da numero uno. Con la maglia del suo Barcellona ha stravinto la Liga ma, nonostante le sue fenomenali prestazioni, è anche incappato in dolorose sconfitte in Champions League, contro l'Inter in semifinale, e in Nations League, contro il Portogallo in finale. Poco male, avrà tutto il tempo di rifarsi in una carriera che è appena agli inizi e che è già da predestinato.

LA STELLA DEL BARCELLONA - Dopo la prima vera stagione da protagonista con i catalani e dopo il trionfo agli Europei del 2024, Lamal ha messo una marcia in più nel 2024/2025. A testimoniarlo sono i suoi numeri (è passato da 7 goal e 9 assist a 18 e 25) ma anche se non soprattutto il modo in cui si è preso la squadra sulle spalle, diventando il primo violino della banda di Flick, che pure può contare su campioni come Pedri, Raphinha e Lewandowski. Nessuno però ha la leadership e il talento di questo fresco 18enne. A Barcellona lo sanno e hanno voluto blindarlo portando il suo contratto fino al 2031 con una base di stipendio sui 15 milioni a stagione che salirà fino ai 20 con i vari bonus e con clausola rescissoria di fatto inavvicinabile. Sarà lui il volto del futuro del club e sarà lui il prossimo numero 10. Come Messi, più di Messi.

NUMERO 10 - Come l'argentino, lo spagnolo passerà dal vestire la 19 a indossare la maglia più iconica, quella vestita da Maradona, Romario, Ronaldinho, Rivaldo e tanti altri. In realtà la eredità da una promessa mancata, Ansu Fati, che però si è perso tra gli infortuni ed è finito ora al Monaco. Lamine non corre questo rischio. A 18 anni ha già giocato 106 gare con la prima squadra. Alla sua stessa età, Messi si ea fermato a 9. Stiamo insomma solo grattando la superficie di un calciatore che promette di essere un'icona, il migliore della sua generazione. Se l'ultima è stata la stagione della sua esplosione, la prossima dovrà essere quella della consacrazione con una Champions League da conquistare, un Mondiale da sognare e un Pallone d'Oro da portare a casa, da favorito, dopo l'exploit del Psg e di Dembélé.

LA STORIA DI YAMINE LAMAL - Del prossimo numero 10 del Barcellona ormai si sa tutto. Si conosce il motivo per cui esulta mimando un 304, un tributo al quartiere da dove arriva, Rocafonda, nella città di Mataró, nell'area metropolitana di Barcellona, le cui ultime cifre del codice postale sono proprio quelle. Si conosce la ragione per cui porta quei due nomi, Lamine e Yamal, un omaggio dei suoi genitori (Sheila Ebana, originaria della Guinea Equatoriale, e Mounir Nasraoui, del Marocco) a due persone, che si chiamavano Lamine e Yamal, e che li aiutarono a pagare l'affitto della loro abitazione durante un periodo di crisi finanziaria della loro vita, precedente alla nascita del piccolo.

LA FESTA - Lamine Yamal ha voluto fare le cose in grande per i suoi primi 18 anni. Nella notte tra sabato 12 luglio e domenica 13 infatti sono andati in scena i suoi festeggiamenti con alcune immagini che lui stesso ha pubblicato sui social (della festa con i parenti con tanto di torta con Goku di Dragon Ball) e altre che invece non sono state condivise. Il calciatore del Barcellona ha infatti organizzato una super festa, segreta, in un luogo top secret di Ibiza. Tutti gli invitati - tra cui dovrebbe esserci anche Lewis Hamilton oltre ai suoi compagni di squadra - hanno ricevuto la location solo poche ore prima dell'evento, dove però dovranno tenere spenti e consegnare tutti i loro device. Previste le performance della cantante spagnola Bad Gyal, del dj argentino Bizarrap e dei due rapper Ozuna e Duki. Una celebrazione in grande stile per un ragazzo, ormai entrato nella maturità, e che sa già cosa dovrà affrontare da qui in avanti. I rumours sulla sua vita privata ormai impazzano da mesi: è diventata virale per esempio una sua recente vacanza a Pantelleria con una donna di 30 anni, Fatima Vazquez, influencer da un milione di follower. Essere una rockstar in fieri comporta anche questo.