Laporta: "Rinnovo Yamal, manca solo la firma. Qualcosa di simile successe quando l'Inter ci provò per Messi"

Lamine Yamal giocherà ancora per tanti anni al Barcellona. Lo assicura il presidente dei catalani Joan Laporta, che ha confermato ai media spagnoli come il talento classe 2007, che molti danno come favorito per il prossimo Pallone d'Oro, sia in odor di rinnovo del contratto con i blaugrana, attualmente valido fino al 2026.

"Il rinnovo di contratto di Lamine è già stato concordato, e tutto ciò che resta è la firma ufficiale. È un genio che si diverte a giocare per il Barcellona, ha amici nel club e fa parte di una generazione che ha un forte legame con i suoi compagni di squadra. È rappresentato dall'agente Jorge Mendes e abbiamo una comunicazione facile con lui".

GLI ARGOMENTI DEL BARCELLONA - "Al Barcellona paghiamo i giocatori in base alle loro capacità. Siamo un club che paga bene. Diciamo anche che non c'è posto migliore di Barcellona. Qualcosa di simile mi è successo con Lionel Messi, quando l'Inter cercava di ingaggiarlo e alla fine decidemmo tutti, compreso il padre di Messi, che il Barcellona aveva il miglior progetto per lui ed è stata la decisione giusta perché è diventato il migliore della storia. A soli 17 anni, Lamine è tra i migliori giocatori del mondo e si sente a suo agio qui, così come la sua famiglia".

A COSA SI RIFERISCE - Laporta parla di un momento chiave della carriera di Messi, ovvero nell'estate del 2006, dopo i Mondiali in Germania che avevano visto la Pulce emettere i primi bagliori con la maglia della Nazionale argentina: “Nel 2006 Massimo Moratti venne da me e mi offrì 250 milioni di euro per Messi, ma io gli dissi di no. Il padre di Leo mi chiese cosa avrei fatto io, da padre, e io gli risposi che avremmo costruito attorno al ragazzo una squadra che lo avrebbe aiutato ad ottenere i successi più grandi”