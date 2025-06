L'arbitro Volpi si ritira: polemiche post Cremonese-Pisa di Serie B

Cremonese-Pisa e le polemiche che ne sono conseguite saranno l'ultimo capitolo da arbitro nella carriera di Manuel Volpi, fischietto arrivato al top della Can di A e B con 218 incontri arbitrati di cui 20 in Serie A. L'arbitro originario di Città della Pieve ha infatti annunciato a mezzo social di aver deciso di ritirarsi dal suo ruolo di arbitro con effetto immediato dopo aver ricevuto insulti e minacce per la direzione della gara di Serie B vinta per 2-1 dai grigiorossi sui toscani.

POLEMICHE - Tutto nasce dalla contestazione avvenuta anche a mezzo social per l'arbitraggio della gara che, a detta soprattutto dei tifosi della formazione neroblu, ha indirizzato la gara. Prima con il rigore non dato e poi concesso col var per il gol di Ciofani e poi sulla punizione battuta e trasformata da Coda per il 2-1 finale che però è arrivata con un fallo inesistente di Canestrelli. Da qui insulti e accuse che, questa volta, hanno lasciato il segno.

L'ADDIO SOCIAL - Questo il testo del messaggio pubblicato sulla sua pagina instagram dall'ormai ex-arbitro Volpi: "La chiudo qui insieme al più forte di tutti ad uomo che mi è stato accanto nel momento più difficile della mia vita...

Lascio l'arbitraggio e qualsiasi altro ruolo all'interno della mia amata associazione. Finisce dopo 20 anni un percorso che mi ha reso l'uomo e il babbo che sono adesso. Ringrazio tutti i miei colleghi dal Presidente ai ragazzi che sognano di arrivare un serie A. Ringrazio tutti i Presidenti ,i direttori sportivi i dirigenti e gli allenatori da Spalletti fino ai primi 2 della mia prima gara di esordienti. Ringrazio i calciatori dai fuoriclasse che ho avuto l'onore di conoscere ai bambini che sperano di diventarci....ricordatevi TUTTI che NOI siamo sempre più dispiaciuti di voi quando sbagliamo perché il nostro unico scopo è quello di dare il miglior sevizio al CALCIO... Ringrazio tutti i giocatori di oggi che hanno avuto i soliti comportamenti esemplari nei miei confronti e a fine gara hanno accettato tutto quello che gli ho spiegato sul mio operato...è stato meraviglioso far parte di questo mondo che mi ha portato dai bambini a SAN SIRO.

Un ringraziamento a: ROCCHI,RIZZOLI,MORGANTI,GIANNOCCARO,TREFOLONI,STEFANI,GAVA,PACIFICI,BRIGHI,DAMATO E GERVASONI che mi hanno accompagnato nel mio percorso dai dilettanti alla serie A. GRAZIE DI CUORE a tutti VOI. Manu.