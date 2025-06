Lautaro: "Rissa Acuna con Dumfries? Cose di campo, non so se abbia usato un insulto razzista, ma è finita li"

La vittoria ottenuta col River Plate per 2-0 ha qualificato l'Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club e, con il primo posto conquistato, sarà il Fluminense la squadra che affronteranno Lautaro e compagni. Proprio l'attaccante argentino ha poi preso parola in mixed zone per commentare il risultato soffermandosi però anche al brutto episodio che ha visto coinvolti in campo durante la gara e al triplice fischio Acuna dei Millionarios e il terzino nerazzurro Denzel Dumfries

LA CHIAVE DELLA VITTORIA - "Il River è rimasto senza energie nel secondo tempo, la chiave è stata questa. Noi siamo riusciti a sviluppare bene le azioni, trovando quello spazio tra le linee che ci ha permesso di attaccare bene, di creare le occasioni e di fare gol".

10 VS 11 - "Avere un uomo in più nel calcio di oggi conta, abbiamo fatto un'ottima gara"

LA RISSA - "Se è vero che è partito un insulto razzista dall'argentino? Non lo so, io ero in panchina. Ho parlato con lui, è finita lì. Sono cose che succedono in campo, non so altro".