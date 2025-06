Lazio, a Sarri serve una nuova difesa: due nomi per i centrali

La seconda era Sarri è cominciata. Ora la Lazio deve mettersi all'opera per strutturare la rosa a misura del nuovo tecnico. Lotito e Fabiani dovranno onorare la promessa di seguire le indicazioni del tecnico per i profili da andare a prendere. E il primo reparto su cui la dirigenza del club biancoceleste può dimostrarsi di parola è la difesa: al tecnico, che comunque prima di tutto vuole valutare da vicino di persona gli uomini a disposizione attualmente, servirà almeno un innesto, se non due (qualora Gigot e Provstgaard non venissero confermati e se Patric non desse garanzie di tenuta fisica).

I nomi sul tavolo sono Diego Coppola, gestito dalla stessa agenzia di Sarri, e Claeb Okolì, in uscita dal Leicester appena retrocesso in Championship. Rispettivamente classe 2003 e 2004, sono entrambi profili che hanno molto mercato e quindi la Lazio dovrà in caso muoversi in fretta per evitare che il prezzo lieviti. Al momento la valutazione dei cartellini di tutti e due si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Coppola però, reduce da un'ottima annata col Verona e sondato dai biancocelesti già in inverno - ha già sul tavolo un'offerta del Brighton e gli occhi addosso di almeno un altro paio di club in Premier League, oltre che della Juventus in Italia. Per Okolì, italiano con origini nigeriane, cresciuto tra le giovanili del Vicenza e dell'Atalanta, c'è la fila per riportarlo in Italia. Bologna, Milan e Parma hanno già sondato il terreno nei mesi scorsi. Questi due comunque non sono le uniche idee sul tavolo. Giovedì Sarri sarà a Roma per iniziare a lavorare con la società sui piani per l'anno prossimo. Da lì in poi si capirà meglio al direzione in cui la Lazio potrà e vorrà muoversi questa estate.