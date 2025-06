Lazio, annunciato il nuovo responsabile della comunicazione: ecco di chi si tratta

Emanuele Floridi è il nuovo responsabile della comunicazione della Lazio. Il club biancoceleste lo ha annunciato questa mattina con un comunicato ufficiale. Andrà di fatto a ricoprire un ruolo che in società era rimasto scoperto da dopo l'addio di Stefano Di Martino. Di seguito la nota del club:

INCARICO - La Società Sportiva Lazio è lieta di comunicare la nomina di Emanuele Floridi come Responsabile della Strategia ed organizzazione della Comunicazione della Società. Floridi assume immediatamente il compito di potenziare e sviluppare ulteriormente le strategie e organizzazione di comunicazione della Società. Emanuele Floridi, 47 anni, romano, vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, mediatica e sportiva. Ha ricoperto incarichi presso istituzioni pubbliche e aziende private, specializzandosi in relazioni istituzionali, strategie mediatiche e gestione della comunicazione. La S.S. Lazio augura buon lavoro a Emanuele Floridi nel suo nuovo e prestigioso incarico.

DICHIARAZIONI - Nel documento pubblicato dalla società sono raccolte anche le parole del presidente Lotito, che ha spiegato così la scelta di Floridi: “Accogliamo con grande soddisfazione Emanuele Floridi nella famiglia biancoceleste. La sua esperienza e la sua professionalità saranno fondamentali per rafforzare la comunicazione e la diffusione del nostro brand, contribuendo a tutelare e valorizzare ulteriormente la grande tradizione della Lazio. Siamo certi che saprà operare con efficacia, consolidando il legame con i nostri sostenitori, partner commerciali e con gli interlocutori istituzionali e mediatici, promuovendo con forza i valori biancocelesti in Italia e nel mondo”. Lo stesso Floridi ha commentato la nomina rilasciando le sue prime dichiarazioni con grande entusiasmo: “Sono onorato di far parte di una società gloriosa come la Lazio. Ringrazio il Presidente Lotito per la fiducia concessa. Metterò tutta la mia esperienza e professionalità al servizio del Club, puntando a innovare e a rafforzare la strategia comunicativa. Il mio obiettivo è intensificare il dialogo con i media, le istituzioni e soprattutto valorizzare ulteriormente il rapporto speciale che lega la Lazio ai suoi sostenitori e a tutta la comunità biancoceleste”.