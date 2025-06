Lazio, arriva dall'Olanda il nuovo candidato per il centrocampo: ma prima serve vendere

Per il ruolo di mezzala è arrivata a Formello la candidatura di Guus Til. Centrocampista - in realtà con doti più da trequartista che da manovratore - classe '97, ha il contratto in scadenza con il PSV Eindhoven nel 2026 e per questo fa gola a mezza Europa. Ai biancocelesti però, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, si è proposto lui, anche se il suo profilo era tenuto d'occhio già da un po' nel quartier generale del club capitolino. Sarri lo conosce, perché duranre l'ultimo anno ha avuto modo di guardare in diverse occasioni i campionati del Nord Europa, e l'identikit è quello giusto. Il problema è che la Lazio in questo momento deve prima vendere e solo nelle prossime settimane lavorerà alle entrate.

Con 10 gol e 12 assist l'anno scorso in Eredivisie, il costro del suo cartellino, pure a un anno dalla scadenza, è rimasto intorno ai 15 milioni di euro. Cifra importante per gli standard della Lazio, che comunque non ha ancora approfondito i discorsi col PSV. Almeno non per Til (diversa la situazione che vede gli olandesi interessati già da gennaio scorso a Tchaouna), perché deve racimolare le risorse per il mercato dalle cessioni. Ci sono almeno 6-7 zavorre di cui la società biancoceleste deve assolutamente disfarsi per alleggerire il monte ingaggi e sistemare il bilancio, su cui pende la spada di Damocle dell'indice di liquidità, per poi concentrarsi sull'acquisto della mezzala che serve a Sarri.