Continua la ricerca dell'Inter per il post-Calhanoglu, con il centrocampista turco sempre più al centro dell'intrigo di mercato per un suo eventuale ritorno in patria, al Galatasaray. Come back-up del numero 20 nerazzurro si era fatto il nome di Adrian Bernabè del Parma, a cui la società di Viale della Liberazione avrebbe potuto puntare anche sfruttando i buoni rapporti con il club emiliano (vedi Chivu e Bonny, ndr) ma l'opzione che attualmente ha maggior credito è quella che porterebbe al laziale Nicolò Rovella.

CONTRATTO E CLAUSOLA - L'ex giocatore di Juventus e Monza tra le altre, che con la società biancoceleste ha un contratto valido fino al giugno 2028, nell'ultima stagione è stato fondamentale per Marco Baroni - con 33 presenze in campionato, 9 in Europa League e 2 in Coppa Italia - ma con l'arrivo di Sarri la sua centralità potrebbe essere messa in discussione. Inoltre su Rovella pende una pesante clausola rescissoria dal valore di 50 milioni di euro.

PRIMA OFFERTA - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna (25 giugno, ndr) de Il Messaggero l'Inter sarebbe pronta a formulare una prima offerta per il centrocampista classe 2001 della Lazio: infatti tramite gli agenti del calciatore i nerazzurri hanno fatto sapere al club biancoceleste di essere disposti a offrire 40 milioni di euro per il centrocampista. L'offerta dei vice campioni d'Europa non è ancora arrivata ma con il passare delle ore potrebbe diventare un'ipotesi sempre più concreta.

LA RISPOSTA DI LOTITO - A proposito di un'eventuale partenza di Rovella da Roma, si è espresso il presidente della Lazio Claudio Lotito, parlando così a Il Messaggero: "Ne offrono 40? Se lo vogliono, c'è una clausola rescissoria da 50, altrimenti ho già detto che non vendo i migliori".