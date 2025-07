Lazio, attesa per l'approvazione del DL Sport che può sbloccare il Flaminio

La Lazio attende l'approvazione in Parlamento della Legge che sbloccherebbe l'iter per il Flaminio

Una legge per sbloccare il Flaminio. Il futuro dell’impianto capitolino, per il quale la Lazio ha un progetto di riqualificazione che lo renderebbe il suo nuovo stadio, è appeso all’approvazione del DL Sport, depositato quattro giorni fa in parlamento, all’interno del quale è prevista una norma specifica per gli stadi da realizzare o ristrutturare. Opere definite “strategici” per il calcio italiano, soprattutto in vista degli Europei 2032. Si tratta di un’iniziativa legislativa voluta dal Ministro Abodi, che permetterebbe di assegnare poteri commissariali straordinari alle amministrazioni locali (a Roma, il sindaco Gualtieri), per semplificare e velocizzare l’iter burocratico dei progetti.

A spiegare la situazione oggi è il Corriere dello Sport, che ricorda anche le recenti polemiche per il ricorso al Tar della Roma Nuoto e per la PEC inviata in Campidoglio da FederSupporter, nella quale si sostiene che quello della Lazio non sia un “progetto di fattibilità, ai sensi della normativa vigente". La Conferenza dei Servizi infatti non è ancora partita. Ma secondo la società biancoceleste si tratta di una scelta del presidente Lotito che per ora si è volutamente fermato a una prima proposta snella e incompleta in alcuni aspetti più tecnici, proprio per non incappare in stop burocratici prima del tempo, rischiando di restare intrappolati nei veti e cavilli normativi prima ancora che la figura del commissario straordinario entri in funzione.