Lazio, avanti tutta per il Flaminio: si limano gli ultimi dettagli prima del progetto definitivo

Sta per iniziare la fase decisiva per i piani della Lazio per il Flaminio. Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, la società biancoceleste sta limando gli ultimi dettagli prima di consegnare il progetto definitivo che dovrà essere vagliato e (auspicabilmente) approvato dalla Conferenza dei Servizi. In particolare, dopo i recenti colloqui tra il Campidoglio e il club, avevano indotto a uno slittamento di qualche giorno della presentazione proprio per aver modo di integrare il progetto con ulteriori documentazioni che garantissero la compatibilità dell'opera con tutte le norme vigenti.

La Lazio infatti intende portare sul tavolo degli organi preposti un progetto inappuntabile, per poter ricevere il prima possibile il via libera in tempi brevi. Per questo si stanno vagliando in anticipo tutti i possibili cavilli burocratici e tecnici per evitare intoppi. Il responso della Conferenza dei Servizi infatti sarà decisivo per poi passare all'approvazione in Giunta dell'opera. Minimi aggiustamenti non sarebbero un problema, al contrario un secco no per delle importanti criticità, di qualsivoglia natura, spegnerebbero di fatto sul nascere ogni ottimismo sulla buona riuscita del progetto. Lotito intende fare un investimento da oltre 400 milioni per lo Stadio Flaminio, che vedrebbe un ampliamento dei posti, la copertura degli spali e il completo rifacimento dell'area circostante, per venire incontro alle problematiche di viabilità e di gestione ordinaria quotidiana dell'impianto.