Lazio, Baroni ai titoli di coda: per i bookie sarà Sarri 2.0

La mancata qualificazione alle coppe europee per la Lazio, con il deludente 0-1 dell'Olimpico contro il Lecce nella giornata finale di Serie A, potrebbe costare la panchina a Marco Baroni. Ne sono convinti i bookmaker che, nelle ultime ore, puntano sul ritorno di Maurizio Sarri, offerto a 2,50 su Sisal e a 3. Il tecnico toscano aveva guidato i biancocelesti fra il 2021 e il 2024, con il picco della qualificazione alla Champions League al suo secondo anno a Roma.

In quota è duello con un altro ex: Sergio Conceicao, uno degli eroi dello scudetto del 2000, è a un passo dall'addio al Milan e il ritorno alla Lazio, da allenatore, si gioca a 4. Vale invece 7,50 volte la posta la conferma di Baroni. Più staccati, in lavagna, Alberto Gilardino a 9 e Raffaele Palladino a 12 che, con la sua Fiorentina, ha strappato ai biancocelesti il biglietto per la prossima Conference League. Spunta, in quota, anche la suggestione Alessandro Nesta: l'approdo a Formello del capitano dell'ultimo scudetto, alla guida del Monza nell'ultima stagione, è indicato a 15.