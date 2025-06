Lazio, Baroni: "Inter più forte, ma abbiamo avuto le occasioni migliori"

Tante emozioni nel match di San Siro, con Pedro che ha risposto con una doppietta alle reti di Bisseck e Dumfries. La Lazio ha strappato un pareggio all’ultimo respiro all’Inter e può continuare a sognare la qualificazione in Champions League, trovandosi a un punto di distanza dalla Roma e a due dalla Juventus. Il bilancio per Marco Baroni è positivo, anche in virtù dell’ottima prova fornita dai biancocelesti: “Bisogna guardare quello che la squadra ha fatto”, ha dichiarato a Dazn l’allenatore della Lazio. "Abbiamo avuto le occasioni migliori noi, abbiamo sbagliato delle rifiniture facile. Avevo chiesto una partita tecnica e di qualità ed è stato fatto. Giocavamo contro la squadra più forte».

A 90 minuti dal termine del campionato nulla è ancora scritto. La Lazio scenderà in campo contro il Lecce con la speranza di arrivare nell’Europa che conta. “Sento la responsabilità verso la squadra perché vedo come ha lavorato e come si è evoluta nel tempo. Quello che mi interessa è fare più punti possibili, poi vedremo. La cosa importante è che la squadra abbia sempre la sua identità e creda in quello che fa. Ci sono sempre dei momenti in cui ti guardi indietro e hai dei rimpianti. Ora abbiamo una partita da vincere a tutti i costi per noi e per i tifosi».