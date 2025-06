Lazio, Baroni: "Occasione persa e Dele-Bashiru non sarà facile da recuperare"

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita pareggiata dalla sua Lazio per 0-0 sul campo del Venezia di Eusebio Di Francesco. I biancocelesti, che non rimanevano a secco di reti in una partita di Serie A dal 5 gennaio scorso quando furono superati per 2-0 dalla Roma nel Derby della Capitale, e attualmente a 47 punti in classifica, potrebbero essere superati dalla Juventus in caso di vittoria dei bianconeri contro il Cagliari.

OCCASIONE PERSA - "Sicuramente è un'occasione persa, oggi l'obiettivo era vincere. L'avversario ha fatto una partita di ritmo e ricca di falli: non è facile, ma sicuramente questa esperienza ci deve servire per alzare il ritmo. Non siamo certamente contenti, ci sono stati sicuramente perfetti e ci è mancato qualcosa nella manovra. Loro erano chiusi, non era facile trovare degli spazi e invece spesso abbiamo provato a cercare la manovra corta, hanno sporcato la partita e non siamo riusciti a decollare. C'è molto merito del Venezia, sono stati bravi a reggere. Abbiamo costruito anche l'azione con Dia, non siamo riusciti a metterla dentro in quell'azione" ha spiegato il tecnico della Lazio.

PROSSIMI IMPEGNI - Baroni non è apparso molto fiducioso sulle condizioni di Dele-Bashiru, uscito nel corso del primo tempo, e soprattutto sulla possibilità di recuperare il centrocampista in vista dei prossimi impegni - il 25 febbraio contro l'Inter in Coppa Italia e il 2 marzo contro il Milan in Serie A: "Ha dolore alla caviglia, dobbiamo valutare bene tutto. Non sarà facile recuperarlo per la prossima gara".

ASSENZE - "La squadra è pronta, ho grande fiducia nei miei uomini e chiaramente oggi avevamo due assenze come Castellanos e Rovella. La squadra lavora bene e mi regala comunque garanzie. Ho sempre portato avanti il gruppo e dobbiamo lavorare su queste tracce, vogliamo arrivare in fondo alle competizioni" ha poi concluso l'ex allenatore di Lecce ed Hellas Verona tra le altre.