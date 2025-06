Lazio, Baroni ridisegna la Lazio per la sfida contro l'Inter: in dubbio Isaksen e tutta la linea dei trequartisti

A due giornate dalla fine della stagione Baroni ridisegna la Lazio. Non un esperimento, ma una necessità per il tecnico biancoceleste che deve fare i conti ancora una volta con le squalifiche e gli infortuni dei suoi uomini. Al Meazza domenica contro l'Inter sera non ci saranno Pellegrini e Zaccagni, fermati dal giudice sportivo entrambi dopo il giallo rimediato contro la Juventus sabato scorso. Oltre loro due sono a forte rischio forfait Isaksen e Tavares.

DUBBI - Il terzino portoghese è fuori da oltre un mese e mezzo di fatto, tormentato dai problemi muscolari. Ieri e oggi ha corso con il gruppo nella seduta di allenamento, ma la sua convocazione è in dubbio. In ogni caso avrebbe a disposizione poco più di mezz'ora nelle gambe. Per Isaksen invece si è presentato in questi giorni un problema agli adduttori che lo ha costretto a restare a riposo mercoledì e giovedì. Oggi però si è allenato in gruppo e dall'infermeria parlano di un problema non grave. A Milano però, contro i nerazzurri, potrebbe essere costretto a partire dalla panchina. Ecco perché il tecnico sta studiando in questi giorni le possibili soluzioni alternative.

ATTACCO DA INVENTARE - Pedro avrebbe giocato a sinistra al posto di Zaccagni, ma questo problema imprevisto per l'ala danese costringe Baroni a rivedere le sue intenzioni. Lo spagnolo agirà a destra con uno tra Vecino e Dia sulla trequarti. A sinistra in ballottaggio ci sono invece Noslin e Dele-Bashiru. La linea alle spalle di Castellanos quindi sarà totalmente stravolta. Decisiva sarà la rifinitura di domani mattina da cui si capirà anche se Isaksen ce la farà o meno. Un dubbio inoltre il mister biancoceleste lo ha anche in difesa dove Marusic, Lazzari e Hysaj si giocano le due maglie da terzini. L'impressione è che la scelta, se optare per un uomo di spinta in più o in meno dipenderà molto dagli incastri di ruoli che deciderà di schierate sulla trequarti, cercando di mantenere l'equilibrio tattico della squadra.