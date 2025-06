Lazio, Beppe Signori racconta: "I tifosi in piazza per me valgono più di 10 scudetti"

Nel giorno del suo compleanno Giuseppe Signori manda un messaggio speciale ai tifosi della Lazio.Beppe-gol è rimasto nel cuore di tutti i biancocelesti, ma anche l'ex attaccante di Alzano Lombardo - che spegne oggi 57 candeline - non ha mai dimenticato l'affetto che ha ricevuto nei suoi anni nella Capitale. Questa mattina, ai microfoni di Radio Laziale ha dichiarato: "Ringrazierò sempre i tifosi che mi hanno dimostrato grande passione e grandi amore, tutto ricambiato. Quando ripenso a quello che hanno fatto i tifosi per me, quando sono scesi in piazza, provo un grande orgoglio. Probabilmente se fossi nato dieci anni dopo avrei vinto anche qualcosa con la Lazio, ma per me quel gesto dei tifosi vale dieci Scudetti. Ho vinto la stima, l'amore e l'affetto di tutti i tifosi laziali. Ancora oggi ne vado orgoglioso, come di essere stato il capitano della Lazio".

LA LAZIO DI BARONI - Signori ha espresso la sua opinione anche sulla squadra di oggi. La guida di Baroni lo convince molto: "Mi piace la mentalità di affrontare ogni partita a viso aperto, cercando sempre di fare un gol in più dell'avversario. C'è qualità e infatti non è in zona Champions a caso. Le difficoltà ci sono e ci saranno, fa parte del gioco, ma la squadra il salto di qualità di cui aveva bisogno lo ha fatto grazie alla mentalità che ha portato Baroni". Prossimamente inoltre Signori ha anche promesso che tornerà allo stadio Olimpico: "Ho deciso di venire a vedere una partita importante. Manco da troppo tempo ed è giusto che mi faccia vedere".