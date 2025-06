Lazio, Castellanos via per centrare un colpo in attacco: Lotito ha bisogno di 20 milioni

Lotito é ancora fermamente convinto che i 13 milioni versati al Girona siano un affare perché Castellanos vale molto di più, i tifosi della Lazio non la pensano affatto così. D’altronde i numeri raccolti nella sua prima stagione alla Lazio sono tutto tranne che entusiasmanti: 35 presenze 4 gol e 3 assist in serie A. Taty in questa stagione avrà anche una responsabilità più grande: cercare di emulare Immobile. Ci riuscirà? Dipende anche dal mercato.

DI NUOVO IL GIRONA- Alla Lazio deve ancora dimostrare tanto se non tutto, al Girona ha lasciato un ricordo straordinario. Tanto che i tifosi catalani lo riabbraccerebbero volentieri ora che Dovbyk sta andando all’Atletico Madrid per i 40 milioni della clausola rescissoria. Una prima offerta da parte del gruppo che controlla la società spagnola, il City Group, era già arrivata a giugno: 13 milioni secchi, senza bonus. Troppo pochi per una Lazio che vuole 20 milioni per l’attaccante argentino.

Ascolta "Lazio, Castellanos per centrare un colpo in attacco: Lotito ha bisogno di 20 milioni" su Spreaker.

SIMEONE OPZIONE REALE - Lotito e Fabiani guardano sempre con attenzione alle opportunità sul mercato per rinforzare una Lazio che sta vivendo un periodo complicato soprattuto nella relazione con i propri tifosi. Una potrebbe rispondere al nome del Cholito Simeone già trattato nei mesi scorsi perché richiesto dall’ex allenatore Tudor. Nel frattempo in biancoceleste è arrivato Baroni che su Simeone ha espresso un giudizio positivo. E i 20 milioni di Castellanos potrebbero bastare per convincere il Napoli. Ora però tocca al Girona…

