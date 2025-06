Lazio, Castellanos: "Venire qui è stata la scelta giusta. Derby? Ho molto rispetto degli argentini della Roma"

Lunga intervista di Valentin Castellanos in Argentina. Il centravanti della Lazio ha parlato ai microfoni di La Nacion, ripercorrendo le diverse tappe della sua carriera, fino all periodo attuale in biancoceleste, che lo ha persino portato alla prima convocazione in nazionale. "La Lazio - ha dichiarato Taty - è un club molto importante a livello mondiale e anche nella Serie A italiana. Qui sto crescendo tantissimo e sono davvero grato a tutte le persone del club per il modo in cui mi trattano, per questo penso che sia stata una scelta giusta venire qui. È il club che mi ha permesso di realizzare il sogno di indossare la maglia della Nazionale argentina. Quando inizi a competere in club di questo livello e fai bene, la chiamata della Nazionale può arrivare in qualsiasi momento, e questo mi motiva ogni giorno".

Immancabile un passaggio sul derby di Roma, che peraltro vede contrapposto Castellanos a diversi altri calciatori argentini nel giro della Seleccion: "La gente è molto appassionata e la maggior parte delle persone che lavora nel club è tifosa della Lazio, quindi vive tutto in modo completamente diverso, soprattutto quando si avvicina il derby. Anche se sono qui da poco tempo, mi sento già molto legato ai tifosi della Lazio e al club. Con Dybala, Paredes, Soulé, siamo rivali, ma ci salutiamo con molto rispetto e ho un ottimo rapporto con la maggior parte di loro. Qualche volta ci siamo incontrati in qualche ristorante, e ci siamo sempre parlati e salutati nel migliore dei modi. Abbiamo un buon rapporto. Però non ci frequentiamo fuori dal calcio, perché loro vivono in una zona molto lontana e noi siamo dall’altra parte, quindi è un po’ difficile, ma ho un ottimo rapporto con loro e mi fa piacere anche che a loro stia andando bene".